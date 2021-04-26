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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katılacak.

(TBMM/14.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından gerçekleştirilecek "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğine katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yer alacak.

(İstanbul/10.00)

5- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve 6 aylık yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, nisan ayına ilişkin "sektörel güven endekslerini" duyuracak.

(Ankara/10.00)

8- Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın görülmesine Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde başlanacak.

(Ankara/09.30)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları İzmir'de başlayacak, Edremit Belediyesi Altınoluk-Bolu Belediyespor ve Adam Voleybol-Sigorta Shop Kalecik Belediyespor maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/17.00)

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