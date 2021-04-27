Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, Calista Luxury Resort'ta yapılacak "Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı"na katılacak. Ersoy, Antalya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Antalya/10.00/11.30)

4- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

5- KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 gayri resmi Kıbrıs konferansı yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konferansa iştirak edecek.

(Cenevre)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Süper Lig'in 38. haftası, Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

(Hatay/20.30)

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Chelsea, yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

(Madrid/22.00)

9- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Madrid/20.00)

10- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta ertelenen maçta Slovenya ile karşılaşacak.

(Eskişehir/19.00)

11- Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek; antrenman öncesi futbolculardan Enner Valencia soruları cevaplayacak.

(Antalya/18.00)

12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı yapılacak.

(Afyonkarahisar/17.00)

13- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig Final Etabı maçları İzmir'de sürecek; Bolu Belediyespor-Adam Voleybol ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Edremit Belediyesi Altınoluk karşılaşmaları yapılacak.

(İzmir/13.00/16.00)