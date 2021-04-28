Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek.

(Ankara/16.45)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı"na çevrim içi katılacak.

(TBMM/11.00)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

4- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın Asri Mezarlığı Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Osmaniye/13.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/14.30)

6- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 gayri resmi Kıbrıs konferansı devam ediyor. Konferans kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafların katıldığı toplantıya başkanlık edecek, ardından heyetlerle ayrı ayrı görüşecek.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konferansa iştirak ediyor.

(Cenevre)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının merkez binasında Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Kütahya heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

12- Süper Lig'in 38. haftasına Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe-Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor-Beşiktaş ve Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor, maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/İzmir/Kayseri/16.00/Rize/İstanbul/20.30)

13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, Paris Saint Germain-Manchester City mücadelesiyle tamamlanacak.

(Paris/22.00)

14- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 36. hafta maçları yapılacak.

15- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

16- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı konuk edecek.

(Ankara/15.00)

17- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Görele Belediyespor çeyrek final rövanşında, Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavakspor çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00/Kastamonu/17.00)

18- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı, Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Bolu Belediyespor ve Edremit Belediye Altınoluk-Adam Voleybol maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/19.00)