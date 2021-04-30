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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, ardından proje alanlarını inceleyecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Tunceli/13.15/14.30/15.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, Kepez Devlet Hastanesini ziyaret edecek, Antalya, Isparta, Burdur il değerlendirme toplantılarına katılacak ve basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/11.30-17.00) 

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Bartın Valiliğini, Belediye Başkanlığını, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret edecek, yapımı devam eden Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Bartın/10.30-15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret, ocak-mart dönemi turizm ve şubat ayı katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasından ertelenen OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/18.15)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı konuk edecek.

(Ankara/15.00)

3- Avrupa Badminton Şampiyonası'nın tek kadınlar çeyrek finalinde milli sporcu Neslihan Yiğit yarı finale kalma mücadelesi verecek.

(Kiev/17.00)

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