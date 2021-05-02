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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il değerlendirme toplantısına katılacak, Emre Gölü-Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Spor Tesisi inşaat alanında ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak.

(Afyonkarahisar/13.00-17.30) 

3- Süper Lig'de 39. hafta mücadelesine İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Antalya/Denizli/16.00/Ankara/20.30) 

4- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 37. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Celje/19.00)

6- Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası’nda gençler bireyselde Elif Çolak, senkronize kategorisinde Elif Çolak-Sıla Karakuş ikilisi ve büyük erkeklerde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu finalde mücadele edecek.

(Soçi/15.00/16.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 19. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.

8- Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, kadınlar ve erkeklerde gerçekleştirilecek.

(Mersin/18.35/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayak mücadelesi Portekiz Grand Prix'si koşulacak.

(Portimao/17.00)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayak yarışı İspanya Grand Prix'si yapılacak.

(Jerez/15.00)

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