Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.
(Ankara/12.00)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ve Sultan 1. Murad Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.
(Edirne/11.30-17.00)
4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/11.30)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.
(Ankara)
7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
8- Süper Lig'in 39. haftası Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.00/16.00/20.30/Malatya/16.00/Gaziantep/20.30)
9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. ve son maçında Galatasaray ile Nesibe Aydın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00)
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