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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YENADER - "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/09.30) 

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelliler Haftası kapsamında engelli sporcularla bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)

5- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

(Manisa/15.00) 

7- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri, İngiltere'deki Stoke Mandeville Stadyumu'nda yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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