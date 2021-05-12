Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YENADER - "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılacak. (Ankara/09.30) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor. 4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelliler Haftası kapsamında engelli sporcularla bir araya gelecek. (Ankara/14.00) 5- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak. 6- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak maçla tamamlanacak. (Manisa/15.00) 7- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri, İngiltere'deki Stoke Mandeville Stadyumu'nda yapılacak kura çekiminde belli olacak.