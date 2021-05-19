Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 81 ilden lise öğrencilerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak düzenlenecek buluşmaya iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığında temsilci gençlerin kabulü programında bulunacak; 81 İlde İstiklal Marşı'nın okunması, Samsun Büyükşehir Belediyesi çevrim içi özel yayını etkinliği ve Pandemide Çocuk Olmak Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, temsilci gençlerle buluşacak.

(Ankara/09.30-20.10)

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenecek "Birlikte İleriye Lansmanı Haydarpaşa Garı Buluşması" etkinliğinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/16.00)

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.15)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(11.15/13.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/09.30)

4- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenecek törende şampiyonluk kupasını alacak.

(İstanbul/19.03)

7- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya)

8- Futbolda Misli.com 3. Lig'de yarı final ikinci maçları yapılacak.

9- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

10- Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yapılacak.

11- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'na Macaristan'da devam edilecek.

(Budapeşte)

12- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları başlayacak, serbest stil mücadelesi tamamlanacak. Serbestte 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan altın madalya mücadelesi verecek.

(Üsküp)