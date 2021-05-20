Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek.

(Ankara/14.00)

2- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrasında basın açıklaması yapacak.

(Ankara/17.00/19.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek ve il değerlendirme toplantısına katılacak. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek Kurum, Salda Gölü Halk Plajı, Tabiat Parkı ve Beyaz Adalar'da incelemelerde bulunacak. Kurum, Kbyra Antik Kenti'ni ziyaret edecek ve Kbyra mesire alanında incelemelerde bulunacak.

(Burdur/10.30-16.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere, Rize kent merkezi ve Çayeli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirecek.

(Rize/12.15/15.00/16.15)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayırımcılık politikalarını görüşecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplanacak.

(TBMM/14.00/10.30/11.00)

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesiminde (Habipler-Hasdal Kavşağı) incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

8- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi"ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısına katılacak.

10- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip edilecek.

11- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya)

14- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

15- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

16- 18 Ağustos-4 Eylül'de Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarının belirleneceği kura çekimi Sırbistan'da yapılacak.

(Belgrad/21.00)