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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güzelyurt'ta KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne iştirak edecek, Vadili Belediye Başkanlığını ziyaret ve halkla sohbet edecek, Türkiye-Gençlik Buluşması programına katılacak.

(KKTC/14.00/16.15/18.00)

3- İsrail'in Gazze'de ilan ettiği ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor-Altay ve Yılport Samsunspor-Altınordu ikinci maçları yapılacak, finalistler belli olacak.

(İstanbul/18.00/Samsun/21.00)

6- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya)

7- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi mücadelesi Gaziantep'in ev sahipliğinde sürecek. Türkiye'yi temsil eden Şahinbey Belediyespor, Azerbaycan'ın Karabağ ve Gürcistan'ın AFC Tiflis takımlarıyla karşılaşacak.

(Gaziantep/10.00/17.00)

8- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/15.00)

9- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sürecek.

(Budapeşte)

10- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalara devam edilecek.

(Üsküp)

11- Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda, katada Dilara Bozan, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve Kumite Milli Takımı final, kumite 61 kiloda Merve Çoban ve 68 kiloda Eda Eltemur üçüncülük mücadelesi verecek. Erkeklerde, katada Ali Sofuoğlu, kumite 60 kiloda Eray Şamdan ve kumite 84 kiloda Uğur Aktaş final, kumite 67 kiloda Burak Uygur üçüncülük maçına çıkacak.

(Porec)

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