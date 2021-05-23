  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izleyecek, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak, Muş'ta ziyaretlerde bulunup sporcu ve gençlerle bir araya gelecek.

(Şırnak/11.00/13.30/Muş/15.30/17.30) 

4- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin İstanbul-Ankara etabı sembolik startı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi önünden verilecek.

(İstanbul/12.30) 

5- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30) 

6- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi mücadelesi üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

(Gaziantep/15.00/17.00) 

7- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Beşiktaş Icrypex, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçları yapılacak; Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanşında tek karşılaşma oynanacak.

9- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sona erecek.

(Budapeşte)

10- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde müsabakalarla tamamlanacak.

(Üsküp)

11- Avrupa Karate Şampiyonası Hırvatistan'da sona erecek. Erkek Kata Milli Takımı final, Kadın Kata Milli Takımı ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

(Porec)

12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monaco Grand Prix'si yapılacak.

(Monaco/16.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Filistin Temsilcisi Mansur, Filistin halkını desteklemeyen bir BMGK açıklamasına ihtiyaç olmadığını söyledi23 Mayıs 2021 Pazar 09:17
  • İngiltere'de Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti23 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Mayıs 2021 Pazar 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşım23 Mayıs 2021 Pazar 09:13
  • Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin sayısal verilerini paylaştı23 Mayıs 2021 Pazar 09:12
  • Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı terörist etkisiz hale getirildi22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:37
  • 'Turizmin başkenti' Antalya, mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada söz sahibi22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:35
  • Yargı reformu kapsamında hazırlanan kanun teklifiyle yeni düzenlemeler hayata geçirilecek22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:34
  • Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarına güzellik katıyor22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:34
  • Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride arandığı belirlendi22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti