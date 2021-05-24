Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile resmi yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/15.00/15.15/16.15/17.15/18.00)

2-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Anderzej Duda onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/ 17.00/18.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katılacak.

(Ankara/14.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı Valiliğini, Belediye Başkanlığını, Çevre Yolu Şantiyesini ve AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret edecek, Korgun - Kurşunlu Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, Kurşunlu Belediye Başkanlığına, Çerkeş Belediye Başkanlığına, Orta Belediye Başkanlığına ve Şabanözü Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Çankırı/10.30/11.15/12.00/14.00/15.00/15.30/16.30/17.15/18.00)

6- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ziyaret ederek, ailesine taziyede bulunacak. Akşener, Uluborlu ilçe esnafını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Isparta/13.30/15.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

9- Forum İstanbul konferanslarının 20'ncisi "Yarını Anlamak" ana temasıyla çevrim içi olarak başlayacak.

(İstanbul/10.00)

10- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

11- AB ülkelerinin liderleri, yüz yüze yapılacak zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30)

14- Futbolda Misli.com 2. Lig'e yükselecek son iki takımın belli olacağı Misli.com 3. Lig play-off final maçlarında Bucaspor 1928 ile İskenderun, Isparta 32 Spor ile de Bursa Yıldırımspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Eskişehir/20.00)