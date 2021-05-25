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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek.

Ankara/13.30/17.30

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katılacak.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sempozyumda konuşma yapacak.

(Ankara/13.30/15.00)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi için seçim yapılacak.

- Adalet Komisyonunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30)

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl (532 gün) ve 7 yıl (2 bin 366 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı, Fener Rum Patrikhanesi ve Polonezköy'e ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00/11.30/13.00)

- Polonya Başbakan Yardımcısı Piotr Glinski, Adam Mickiewicz Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.30)

10- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.

(Tel Aviv/Ramallah)

11- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler izlenecek.

- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Filistin'e ziyarette bulunacak.

(Ramallah)

12- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30)

15- 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde kadınlar mücadelesi ilk hafta maçlarıyla İtalya'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/13.00)

16- FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

17- CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/12.00)

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