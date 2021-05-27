Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 61. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ne iştirak edecek.

- Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.00/18.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/17.00)

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İnternational Transport Forum-Bakanlar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/12.30)

6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da temaslarda bulunacak.

(Berlin)

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Alanya'da oynayacağı hazırlık maçını izleyecek.

(Antalya/20.00)

8- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak, Burdur ve Gönen belediyeleri ile esnafı ziyaret edecek.

(Burdur/09.30-14.30)

9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde İl Başkanları toplantısına katılacak, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

10- TBMM'den

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00/11.00)

11- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

12- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

13- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

14- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında iki ülke heyetleri istişarelerde bulunacak.

(Ankara)

15- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi düzenlenecek "27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(11.00)

17- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın kampında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/11.30)

19- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman ve sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Köln/12.30)

20- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/19.00)

21- FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

22- 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri Finlandiya'daki kura çekiminde belli olacak.

(Helsinki/17.00)

23- İstanbul'un fethinin kutlamaları kapsamında 9'uncusu düzenlenen uluslararası Fetih Kupası geleneksel okçuluk yarışmaları Okçular Vakfında başlayacak.

(İstanbul/08.00-17.30)