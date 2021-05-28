Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katılacak.

- Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hafızlık öğrencilerinin icazet törenine katılacak.

(İstanbul/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi, gazeteci yazar Ziynet Sertel için Bornova Fidanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(İzmir/17.07)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na ve Millet Bahçesi'nde ilk fidanların dikimine katılacak; Valilik ile Afyonkarahisar ve Güney belediyelerini ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/09.30-16.30)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaretinin ardından, Aydın Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ile Jeotermal Santral ziyaretinde bulunacak.

(Aydın/10.15/10.45/15.00/17.00)

7- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliğinin 64. Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cumartesi açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi’nde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

9- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni, mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/10.00/10.30)

11- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

12- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davaya, Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Fetih Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

15- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonunun belli olacağı Dörtlü Final, Almanya'da başlayacak. Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla, İspanyol ekip Barcelona da İtalya'dan AX Armani Exchange Milan'la yarı final maçlarında karşı karşıya gelecek.

(Köln/19.00/22.00)

16- TFF 1. Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belli olacağı Misli.com 2. Lig play-off final mücadelesinde Kocaelispor ile Sakaryaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)