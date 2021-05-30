  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev tarafından kabul edilecek, Fahri Hiyabani, Şehitler Hiyabani ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile heyetler arası görüşme yaparak, Askeri Ganimet Parkı'nı gezecek ve Haydar Aliyev Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Azerbaycan)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Gümülcine)

3- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonu finalinde Anadolu Efes ile İspanyol ekip Barcelona karşı karşıya gelecek. Almanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, üçüncülük maçında ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.

(Köln/21.30/18.30)

6- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'la karşı karşıya gelecek.

(Minsk/19.00)

7- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacakları özel maça ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarını yapacakları antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.00/18.30)

8- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belli olacağı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Emlak Konut, Bayrampaşa Spor Salonu'nda Antalya 07 Basketbol'u konuk edecek.

(İstanbul/14.00)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si Mugello Pisti'nde yapılacak.

(Floransa/15.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 6 yaralı30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler30 Mayıs 2021 Pazar 09:23
  • Akdeniz'de Tunus açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı30 Mayıs 2021 Pazar 09:21
  • İngiltere Başbakanı Johnson gizli törenle evlendi30 Mayıs 2021 Pazar 09:20
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Mayıs 2021 Pazar 09:16
  • Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu30 Mayıs 2021 Pazar 09:15
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliği iddialarına ilişkin açıklama30 Mayıs 2021 Pazar 09:14
  • Çamlıca Kulesi'nden doyumsuz İstanbul manzarası29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:49
  • İBB, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:43
  • Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti