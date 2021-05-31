Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

(Ankara)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da çeşitli demir yolu ve otoyolu projelerinde incelemelerde bulunacak, Fuzuli Havalimanı'nı ziyaret edecek.

5- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), çevrim içi olarak "Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu" düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

6- Türkiye Sigorta Birliği (TSB), çevrim içi olarak "Sigorta Haftası 10. Yılı Sigorta Buluşmaları" gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.30)

7- TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ile nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek ve ortak basın açıklaması yapacak.

(Atina)

9- İsrail ve Filistinli taraflar arasında yürürlüğe giren ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gine ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

12- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlar mücadelesinde İtalya'da 2. hafta maçları başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kanada ile karşılaşacak.

(Rimini/17.00)

13- Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin play-off final maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Kızlarda Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, erkeklerde ise Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00)