Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul edecek, MKYK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/15.00/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ köyünde çilek hasadına ve Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Büyükşehir Belediyesi, Ada Camping ve Ada Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Aydın/07.00-19.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Yeşil Mutabakatı Web Semineri, Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirme Projesi Doğalgaz Dönüşüm Programı, Kültür Park Amfi Tiyatro'da Çevre Projeleri Lansmanı ve Meram Evliya Çelebi Parkı'nda vatandaşlarla bisiklet turuna katılacak, bilim merkezini ziyaret edecek.

(Konya/10.00-17.15)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu ve Yenice ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Karabük/12.00/13.50/15.15)

5- CHP Ekonomi Masası heyeti, esnaf, sendika, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanları ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi'nde bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak.

(Eskişehir/10.30/14.00)

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

7- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşecek, Türkiye-KKTC 11. Dönem Ortak Komite Toplantısı Kapanışı ve Türkiye-KKTC İşbirliği Protokolü'nün imza törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

9- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

10- ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(Hatay)

11- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Moldova ile karşı karşıya gelecek.

(Paderborn/20.00)

14- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu play-off final serisi başlayacak. Anadolu Efes ilk maçta Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/17.00)