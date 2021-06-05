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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerini ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/14.00/17.30/19.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(İstanbul/14.30) 

3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00) 

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'na gidecek, Sorgun Millet Bahçesi Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Yozgat Havalimanı için brifing alacak ve birtakım ziyaretler gerçekleştirecek.

(Yozgat/11.30-18.15) 

5- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. 

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'na, Hani'de Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali'ne katılacak.

(Diyarbakır/12.00/13.00) 

8- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'da futbolculardan Okay Yokuşlu, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarına yapacakları antrenmanla devam edecek.

(Harsewinkel/14.00/18.30)

9- Voleybol erkeklerde CEV Avrupa Altın Ligi'nin Portekiz'de gerçekleştirilen 2. etabında Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi ekiple karşılaşacak.

(Santo Tirso/20.00)

10- ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/19.30) 

11- Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay mücadelesinin takım ve bireysel finalleri yapılacak.

(Antalya/10.00-16.00) 

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