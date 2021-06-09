Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'nun ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile resmi yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/12.00/14.30/14.45/15.45/17.00/18.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyetini kabul edecek.

(TBMM/14.30)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması"na katılacak.

(Şanlıurfa/09.45-16.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Benim Oyun Sandığım" Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin Filistinli çocuklara gönderilmesi dolayısıyla Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

5- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonu'nda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin hesapları ele alınacak.

- Çevre Komisyonu'nda, "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorunu" görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/15.30/13.00)

7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/10.30)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile makamında bir araya gelecek.

(Ankara/17.00)

9- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Endüstri Fuarı açılışına ve Savunma Sanayii Buluşmaları-Eskişehir programına katılacak.

(Eskişehir/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci 1. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

13- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında 11 Haziran Cuma günü Roma'da İtalya Milli Takımı ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamlayıp İtalya'ya gidecek.

(Harsewinkel/Roma)

14- Macaristan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporculardan 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç mücadele edecek.

(Budapeşte)

15- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek final maçlarına devam edilecek.

(Paris)

16- Türkiye Okçuluk Federasyonunun yöneticileri ve milli sporcular, "Milli Okçular Buluşması" programında Okçular Vakfı yöneticileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)