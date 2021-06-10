  • BIST 1.455
  • Altın 519,078
  • Dolar 8,5744
  • Euro 10,4295
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'de

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelecek.

- Caparov'a TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenecek törenle TOBB ETÜ Fahri Doktorası sunulacak, törenin ardından Türk-Kırgız İş Forumu gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.45/Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşecek.

(Lefkoşa)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü İmza Töreni"ne ve "Yunus Emre Sergisi" açılışına katılacak.

(Eskişehir/14.00-15.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katılacak.

- Bakan Dönmez, törenin ardından Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

( Ağrı/11.00/14.00/15.00/16.00 )

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges'i Karayolları Ortaköy Sosyal Tesislerinde kabul edecek.

(İstanbul/11.00)

7- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks etkinliği kapsamında düzenlenecek “2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri” oturumunun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00)

8- TÜİK, nisan ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

10- ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi'nin yapılacağı Cornwall'da bir araya gelecek.

11- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, denizlerdeki müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilmesi amacıyla akademisyenlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/11.30)

12- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfında düzenlenecek "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile yapacakları mücadeleye ilişkin Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek ve çevrim içi takip edilecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Milliler, karşılaşma öncesi son antrenmanı statta yapacak.

- İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, çevrim içi basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Roma/20.45/21.30/18.45)

15- 17-27 Haziran tarihlerinde İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Valensiya/21.30)

16- Milli sporcuların da mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası, Bulgaristan'da elemelerle sürecek.

(Varna)

17- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Paris)
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de kayıp olarak aranan çift, tandıra gömülmüş halde bulundu10 Haziran 2021 Perşembe 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Haziran 2021 Perşembe 09:11
  • PTT, Babalar Günü'ne özel kargo indirimi kampanyası başlattı10 Haziran 2021 Perşembe 09:10
  • Siirt'te PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı10 Haziran 2021 Perşembe 09:09
  • TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı09 Haziran 2021 Çarşamba 23:03
  • ASELSAN Başkanı Görgün: Son 3 yılda 400 ürünü millileştirdik09 Haziran 2021 Çarşamba 22:06
  • TBMM Çevre Komisyonunda 'müsilaj' görüşüldü09 Haziran 2021 Çarşamba 22:05
  • Bakan Akar: TSK, çok az sayıda ordunun elde edebileceği avantajlara ulaşmıştır09 Haziran 2021 Çarşamba 21:10
  • Bakan Karaismailoğlu'dan 'Ercan Havalimanı' açıklaması09 Haziran 2021 Çarşamba 21:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi09 Haziran 2021 Çarşamba 19:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti