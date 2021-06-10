Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'de

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelecek.

- Caparov'a TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenecek törenle TOBB ETÜ Fahri Doktorası sunulacak, törenin ardından Türk-Kırgız İş Forumu gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.45/Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşecek.

(Lefkoşa)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü İmza Töreni"ne ve "Yunus Emre Sergisi" açılışına katılacak.

(Eskişehir/14.00-15.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katılacak.

- Bakan Dönmez, törenin ardından Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

( Ağrı/11.00/14.00/15.00/16.00 )

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges'i Karayolları Ortaköy Sosyal Tesislerinde kabul edecek.

(İstanbul/11.00)

7- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks etkinliği kapsamında düzenlenecek “2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri” oturumunun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00)

8- TÜİK, nisan ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

10- ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi'nin yapılacağı Cornwall'da bir araya gelecek.

11- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, denizlerdeki müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilmesi amacıyla akademisyenlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/11.30)

12- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfında düzenlenecek "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile yapacakları mücadeleye ilişkin Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek ve çevrim içi takip edilecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Milliler, karşılaşma öncesi son antrenmanı statta yapacak.

- İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, çevrim içi basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Roma/20.45/21.30/18.45)

15- 17-27 Haziran tarihlerinde İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Valensiya/21.30)

16- Milli sporcuların da mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası, Bulgaristan'da elemelerle sürecek.

(Varna)

17- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Paris)

