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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak edecek. Erdoğan zirve kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Brüksel) 

2- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) 

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen kahvaltıya katılacak, Valiliği, Süleymanpaşa Belediyesini ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Tekirdağ/11.00-16.30) 

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını, Valiliği, Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek, Genişletilmiş İlçe Başkanları Toplantısı'na katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/11.00-16.00) 

5- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel) 

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze Belediyesi ile Darıca Belediyesini ziyaret edecek, Gebze - Darıca Metrosu TBM Töreni'ne katılacak, ardından TÜRASAŞ Sakarya Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak, Sakarya Valiliğine, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti Sakarya İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Kocaeli/10.00/11.00/11.30/Sakarya/14.30/15.30/16.15/17.00) 

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- TÜİK, mayıs ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

9- NATO Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek.

(Brüksel) 

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gruplarda ilk maçlara devam edilecek. D Grubu'nda İskoçya-Çekya, E Grubu'nda ise Polonya-Slovakya ve İspanya-İsveç maçları yapılacak.

(Glasgow/16.00/Saint Petersburg/19.00/Sevilla/22.00) 

12- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda Galler ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Bakü) 

13- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/22.00)

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