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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'ne katılacak, Valilik ve Belediye ile "900 Adımda 900 Yıllık Tarih"i ziyaret edecek.

(Tokat/10.30/12.00/12.30/14.00) 

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihi Semerkant ve Buhara şehirlerinde incelemelerde bulunacak.

(Taşkent) 

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Toplantısı"na iştirak edecek.

(TBMM/15.00) 

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Yüksekova'da Ahmed-i Hani Ortaokulunu ziyaret edecek, Fen Lisesinde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine ve öğretmenevinde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

(Hakkari/09.45-14.30) 

6- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev tarafından Savunma Bakanlığında resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşecek Akar ve Omuraliev, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

(Bişkek) 

7- TBMM Genel Kurulunda, RTÜK'e üye seçimi yapılacak, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00) 

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kaman Belediye Başkanlığını, Valiliği, Ahi Evran-ı Veli Külliyesini, AK Parti İl Başkanlığını, gençlik merkezini, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, iş insanlarıyla istişare toplantısında bir araya gelecek ve Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyarette bulunacak.

(Kırşehir/10.00-18.30)

9- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Matera) 

11- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00) 

12- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı ile Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde Kabe Kuşağı'nın yerleştirilme törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/12.30)

13- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

14- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu İngiltere-Almanya, İsveç-Ukrayna maçlarıyla tamamlanacak.

(Londra/19.00/Glasgow/22.00) 

15- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 1. tur maçlarına devam edilecek.

(Londra)

Kaynak: Haber Kaynağı
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