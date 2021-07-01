Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.



1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelecek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tütün İskelesi'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni'ne katılacak, minibüs ve servis esnafıyla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle görüşecek Kılıçdaroğlu, Doğa Bilimleri Köyü'nü, Atakum Belediyesini, partisinin Atakum İlçe Başkanlığını ve Atakum Gençlik Merkezi inşaat alanını ziyaret edecek.

(Samsun/08.45-17.30)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nın açılış törenine katılacak.

(Trabzon/18.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliği'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/20.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gebze, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kocaeli/11.20/12.50/15.20)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı kutlama etkinliği ile Türkiye Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

9-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulunacağı KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabulünün ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Lefkoşa)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Diyarbakır heyeti ile kente yapılacak yatırımların ve gönüllülük alanında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve yerel yönetimler arasında ilk kez gerçekleştirilecek iş birliği protokolü imza törenine katılacak. Bakan Kasapoğlu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Muş heyeti ile kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde yer alacak.