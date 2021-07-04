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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek ve Valiliği ziyaret edecek.

(Burdur/11.30/13.00) 

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi ile Trakya Kalkınma Ajansı binasının açılış törenlerine katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Edirne/10.30/14.15)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'daki FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

(Victoria/02.35)

5- Basketbolda Letonya'da düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak.

(Riga/17.30)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/16.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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