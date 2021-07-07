Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30-18.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(KKTC)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz ilçesinde esnafı ve Mersin Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, Mersin Teksin lansman programına katılacak.

(Mersin/09.00-15.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

5- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürdürülecek.

(TBMM/14.00)

7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türkiye-Angola KEK Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

9- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini yapacak.

10- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılacak.

(Vilnius)

12- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00)

13- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli olacak.

(Mies/12.00)

14- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde çeyrek final maçları yapılacak.

(Londra)