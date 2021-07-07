  • BIST 1.387,000
  • Altın 502,44
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2300
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30-18.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(KKTC) 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz ilçesinde esnafı ve Mersin Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, Mersin Teksin lansman programına katılacak.

(Mersin/09.00-15.00) 

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00) 

5- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30) 

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürdürülecek.

(TBMM/14.00) 

7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) 

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türkiye-Angola KEK Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/17.00) 

9- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini yapacak.

10- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılacak.

(Vilnius) 

12- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00)

13- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli olacak.

(Mies/12.00)

14- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde çeyrek final maçları yapılacak.

(Londra)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: "Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım"06 Temmuz 2021 Salı 21:29
  • Delta kabusu bitmeden yenisi başladı! 30 ülkeye yayıldı06 Temmuz 2021 Salı 18:43
  • Diyanet fetvayı verdi: Kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Kredi kartı ile taksitli kurban alınır mı?06 Temmuz 2021 Salı 18:35
  • Marmara Denizi'nden 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi06 Temmuz 2021 Salı 16:38
  • Delta Plus varyantı Türkiye'de! Bakan Koca duyurdu! DELTA PLUS NEDİR?06 Temmuz 2021 Salı 16:38
  • Kocaeli'nde zincirleme kaza!06 Temmuz 2021 Salı 16:35
  • İsrail'in hak ihlalleri sınır tanımıyor06 Temmuz 2021 Salı 16:32
  • Bakan Koca kötü haberi vermişti: Delta Plus varyantının bilinmeyenleri: 5 soruda cevap06 Temmuz 2021 Salı 16:19
  • Orman yangınlarına teknolojik takip06 Temmuz 2021 Salı 15:41
  • Almanya'da havalimanında bıçaklı saldırı!06 Temmuz 2021 Salı 15:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti