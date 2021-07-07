1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katılacak.
(Ankara/13.30-18.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.
(KKTC)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz ilçesinde esnafı ve Mersin Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, Mersin Teksin lansman programına katılacak.
(Mersin/09.00-15.00)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
5- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/10.30)
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürdürülecek.
(TBMM/14.00)
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türkiye-Angola KEK Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/17.00)
9- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini yapacak.
10- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılacak.
(Vilnius)
12- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek.
(Londra/22.00)
13- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli olacak.
(Mies/12.00)
14- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde çeyrek final maçları yapılacak.
(Londra)
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