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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak edecek.

(Diyarbakır/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliğini ziyaret edecek, okul protokolü imza törenine katılacak. Şarköy Tarihi Güzelköy (Melen) Camii açılışını yapacak olan Şentop, Şarköy'de Hoşköy Limanı balıkçı barınağını, Kaymakamlığı ziyaret edecek, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla yemek yiyecek.

(Tekirdağ/11.00/14.00/15.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Silivri Masal Evi'nin açılışına, Çatalca'da Çalık İlkokulu ile Ortaokulu'nda "Telafide Ben de Varım" etkinliğine ve "İstanbul'un tarihine yolculuk" vapur gezisine katılacak.

(İstanbul/ 09.30/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak.

(Venedik) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fabrikaların Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Diyarbakır/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak, Diyarbakır Anneleri'nin çadırını ziyaret edecek, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri ile yapımı tamamlanan bazı projelerin açılışını gerçekleştirecek.

(Diyarbakır/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- TÜİK, mayıs ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgali davasında, Yargıtayca haklarında verilen cezanın bozulmasından sonra biri astsubay 37'si askeri öğrenci 38 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul /10.30)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.

(Edirne/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler yarı finalinde İtalyan Matteo Berrettini ile Polonyalı Hubert Hurkacz, Sırp Novak Djokovic ile Kanadalı Denis Shapovalov karşı karşıya gelecek.

(Londra)

Kaynak: Haber Kaynağı
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