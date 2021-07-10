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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

(İstanbul/14.00) 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çömlekçi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Uzungöl'de ve millet bahçesi alanında incelemede bulunacak, Tonya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Trabzon/10.30-17.00) 

3- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı, İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

(Venedik) 

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi ile Sanayi Mektebi Müzesi açılışlarına, ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinliklerine ve Gürün Gökpınar Gölü Parkı açılış törenine katılacak.

(Sivas/10.00-17.00) 

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, AK Parti ve MHP teşkilatını ziyaret edecek, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinin hizmet binası açılışına katılacak, kanola ve buğday hasadı yaparak Hayrabolu ilçesinde çiftçilerle buluşacak.

(Tekirdağ/10.00-16.30) 

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortak Akıl Konferansı Vizyon Oturumu'na katılacak ve Afyonkarahisar-Şuhut Yolu Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.

(Afyonkarahisar/13.00-14.30) 

7- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edilecek.

(Edirne) 

8- Galatasaray ile Kasımpaşa futbol takımları, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) 

9- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Karolina Pliskova karşı karşıya gelecek.

(Londra)

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