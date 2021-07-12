Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'teki temasları kapsamında Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah tarafından kabul edilecek, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Al Halid Al Hamad Al Sabah ve Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim ile ayrı ayrı görüşecek.

(Kuveyt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Vizyon 2035 Teknoloji Öngörüsü Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaya Termal Otel'de Uzlaştırma Ödül Töreni, Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve atölye çalışmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(İzmir/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli ve Pertek'te esnafı ziyaret edecek.

(Tunceli/12.15/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı Metrosu 2 TBM'in Varış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi ile haziran ayı konut satışı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

11- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Futbolda TFF 2. Lig ve 3. Lig 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)