Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ı kabul edecek, Kuveyt'teki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edremit Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulunda "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması"na iştirak edecek.

(Van/09.30/11.00/13.00)

4- TBMM'den

- MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

(TBMM/10.45/15.00/11.00)

5- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile görüşecek ve Ortak Deklarasyon imzalayacak, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.15-14.00)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yol-İş Sendikası'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

9- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

10- Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Türkiye'ye iki günlük çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Ankara)

11- Futbolda Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/19.00)

12- Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabı, El Pas de la Casa (Andorra)-Saint-Gaudens (169 kilometre) arasında koşulacak.

13- Voleybolda FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde sürecek. Türkiye, G Grubu'nda 2. etap ilk maçında Ruanda ile karşılaşacak.

(Rotterdam/16.30)

14- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da başlayacak. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Konya/18.00)

15- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçları başlayacak.

16- Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya'da karşılaşacak.

(Antalya/21.00)