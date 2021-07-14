Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul edecek, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak edecek, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/12.00/14.00/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatının anlatıldığı "Ben Ömer" isimli belgeselin özel gösterimine katılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenecek "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim içi sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İstanbul 2 Nolu Barosu ve Türkiye Hukuk Platformu iş birliği, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu düzenlenecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Müsilaj Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

- Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmara Denizi'ne, Kalkan ve Levrek Balıkları Bırakılması etkinliği ile Yenikapı Balıkçı Barınağı ve çevresinde müsilaj incelemesine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni" ve Sheraton Otel'de Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Tanıtım Programı'na katılacak.

(Manisa/09.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle Gazi Meclis’te 15 Temmuz’un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret edecek, Türk Eğitim Sen tarafından Ulus'taki 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında düzenlenecek "2. Maarif Kongresi"ne iştirak edecek.

(TBMM/09.30/Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti heyetinin Karadeniz bölgesi ziyaretleri öncesi basın toplantısı yapacak.

(Ordu/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- TBMM'den

- Genel Kurulda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) tarımsal ürün endekslerini yayımlamaya başlaması dolayısıyla düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman iş insanları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu açılış törenine iştirak edecek.

(Bartın/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

17- TCMB, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

18- TÜİK, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.

(Ankara/10.00)

19- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

20- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

21- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Gençler Asla Unutmaz" programına katılacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

22- Futbolda TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu fikstürü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

23- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve futbol takımı antrenörü Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

24- TFF'nin Riva Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor, Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

25- Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı Muret - Saint-Lary-Soulan (178,4 kilometre) arasında koşulacak.

26- Türk Milli Takımlarının da katıldığı 2021 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Bulgaristan'da sürecek. Türkiye A Grubu'nda erkeklerde 2 (10.00 İspanya, 16.00 Norveç), kadınlarda 3 (10.00 Ukrayna, 14.00 İspanya, 18.00 Bulgaristan) maça çıkacak.

(Varna)

27- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Konya/18.00) (Fotoğraflı)

28- Voleybolda FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde sürecek. Türkiye, G Grubu'nda 2. etap ikinci maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek.

(Rotterdam/19.30)

29- Voleybolda CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 1. Grup'taki dördüncü maçında ev sahibi Arnavutluk ile karşılaşacak.

(Tiran/16.00)

30- 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

(Nyiragyhaza/21.00)

31- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.