Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

- Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılacak.

(Taşkent)

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Havza Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaretinin ardından, 10 Adet Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Sistemi Projesi Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/10.00-17.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek. Ersoy, Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Tatjana Matic ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcuların Japonya’ya uğurlanma törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Anemon Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/09.15)

9- TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

10- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

11- Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Johannesburg)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı sabah ve akşam antrenmanlarıyla devam edecek. Akşam idman öncesi bir oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak, çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

(İstanbul/10.30/18.00)

14- Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabı Mourenx - Libourne (207 kilometre) arasında koşulacak.

15- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turu mücadelesi yapılacak.

(Northamptonshire/20.00)