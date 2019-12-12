Türkiye ve dünya gündemi 12 Aralık 2019 Perşembe

12 Aralık 2019 Perşembe
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak.
- Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı ve Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.
3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ve beraberindeki heyet ile görüşecek, iş birliği protokolünü imzalayacak.
4- TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü önünde basın açıklaması yapacak.
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
8- TÜİK, 2018 yılı sosyal koruma ile imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.
9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.
10- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi yapılacak.
11- İngiltere'de halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.
12- Cezayir'de, 5 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi gerçekleşecek.
13- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
14- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
15- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
16- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
17- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.
18- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
19- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6. ve son hafta maçları yapılacak.
- J Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenmesi durumunda üst tura yükselecek.
- Gruptan çıkma şanslarını daha önce yitiren C Grubu'nda Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel, K Grubu'nda ise Beşiktaş, İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
20- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
21- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Trentino Itas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
22- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Spor Toto, Kosova temsilcisi Luboteni'ye konuk olacak.
23- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.
24- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap kura çekimi AXA Sigorta Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.
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