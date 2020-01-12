Türkiye ve dünya gündemi 12 Aralık 2020

12 Aralık 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşma programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meyra Otel'de dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyecek.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret edecek.

5- Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulanma süreci ve yankıları izleniyor.

6- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesi ve Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

7- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

8- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaşacak.

10- ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, OGM Ormanspor-Anadolu Efes, TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla sona erecek.

11- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta Beşiktaş TRC İnşaat- Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

12- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Thüringer ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

13- 48. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sona erecek. Organizasyonun üçüncü gününde erkeklerde 61, 74, 79, 92 ve 125, kadınlarda ise 55, 62 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

14- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak.

15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları sona erecek.