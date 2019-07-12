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Türkiye ve dünya gündemi 12 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 12 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanları ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, adliye ve baroyu ziyaret edecek.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacak.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, Ulu Cami'yi, Emirsultan'ı, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek.

5- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretimi istatistikleri ile süt ürünleri ve kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'de devam ediyor. Tek erkekler yarı finalinde Rafael Nadal-Roger Federer ile Bautista Agut-Novak Djokovic maçları yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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