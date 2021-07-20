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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları ile toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

(Lefkoşa)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye beldesini ziyaret edecek, bazı bölgelerinde incelemede bulunacak, Güneysu'da sürdürülen çalışmaları inceleyecek ve bayram ziyareti gerçekleştirecek.

(Rize/14.30) 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzincan Havalimanı İsim Değişim törenine katılacak.

(Erzincan/18.00)

3- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile yapacağı 2. eleme turu ilk maçı için Hollanda'nın Eindhoven kentine gidecek.

- Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ile bir oyuncu, PSV Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım PSV maçı öncesi son antrenmanını PSV Stadı'nda gerçekleştirilecek.

- PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt ve bir oyuncu, PSV Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. PSV Eindhoven, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını PSV Stadı'nda yapacak.

(İstanbul/11.30/Eindhoven/19.30/20.00/17.30/18.00) 

6- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 6 maç oynanacak.

7- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, 4 maç yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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