Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde G20 İklim/Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak. 2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine katılacak. (Tokyo/14.00) 4- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İstanbul/09.30)