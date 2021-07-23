1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde G20 İklim/Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine katılacak.
(Tokyo/14.00)
4- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İstanbul/09.30)
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