  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İklim Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Londra)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İyidere-İkizdere Yolu Şantiyesi'nde, ardından İkizdere ile Salarha Tünelleri'nde, Rize, Artvin'deki sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Rize/Artvin/12.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.00/14.55)

5- Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na devam edilecek.

- Milli sporculardan atıcılıkta Ömer Akgün, artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, halterde Muhammed Furkan Özbek, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, yelkende Ecem Güzel, Onur Cavit Biriz ve Dilara Uralp, yüzmede Baturalp Ünlü, Beril Böcekler ve Merve Tuncel mücadele verecek.

(Tokyo/09.00-16.00)

6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'le karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/10.25)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacak24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:09
  • Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:05
  • TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerle halı saha maçı yaptı24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:22
  • Tokyo Olimpiyatları’nda 127 kişide koronavirüs tespit edildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:19
  • Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:11
  • İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:28
  • Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:26
  • Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:23
  • Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:59
  • Arhavi'deki selde evleri yıkılan aile son anda kurtulmayı başardı24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti