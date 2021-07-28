  • BIST 1.359,550
  • Altın 496,95
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşacak.

- Şentop, Bakü'deki temaslarının ardından Şuşa şehrine geçecek.

(Bakü) 

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak. (Ankara/16.30/18.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katılacak.

(Ankara/13.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, parti genel merkezinde Suriyeli ve Afgan sığınmacılarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00) 

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.15) 

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına katılacak.

(Fatih Sondaj Gemisi/21.30)

7- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm ile haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da "Şuşa Beyannamesi: Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar" konferansına katılacak ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile ortak basın toplantısı yapacak.

(Gence) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Washington/21.00/21.30)

12- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

(Tunus)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo)

15- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan artistik cimnastikte Ahmet Önder ve Adem Asil, boksta Bayram Malkan, judoda Mihael Zgank, yelkende Onur Cavit Biriz, Alican Kaynar, Deniz Çınar-Ateş Çınar, Dilara Uralp, Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, yüzmede Berke Saka, Merve Tuncel-Beril Böcekler, Deniz Ertan-Viktoria Zeynep Güneş müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/09.00-15.00) 

16- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda'nın PSV takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00) 

17- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Genel Kurul sonrası TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimleri gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30) 

18- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile 29 Temmuz Perşembe günü oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(Sivas/16.15) 

19- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısında kamp dönemini değerlendirecek. Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/17.00/18.00) 

20- Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hollanda ekibi PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu toplanıyor! Vaka sayıları 20 bine yaklaştı28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:26
  • Motosiklet bariyerlere çarptı, 2 ağır yaralı28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:20
  • Moto kuryeler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:17
  • Ekvador'da 85 kişide Kovid-19'un Delta varyantı görüldü28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:00
  • AK Parti'li Turan: 'Göçmene 10 katına su satacağım' diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız27 Temmuz 2021 Salı 22:23
  • Erdoğan: Türkiye, terörle mücadelede Angola'nın yanında yer alacaktır27 Temmuz 2021 Salı 22:22
  • Adana'nın 2 ilçesinde korkutan orman yangını!27 Temmuz 2021 Salı 16:44
  • Kargo şirketinden Adalar tarifesi27 Temmuz 2021 Salı 16:38
  • Şekerli içecekleri en çok tüketen ülke Belçika27 Temmuz 2021 Salı 16:32
  • Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü27 Temmuz 2021 Salı 16:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti