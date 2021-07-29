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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa ve Fuzuli şehirlerine ziyarette bulunacak. Bakü'ye dönecek olan Şentop, buradan İstanbul'a hareket edecek.

(Şuşa/Fuzuli/Bakü) 

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet koordinasyon toplantılarına katılacak, Arhavi ve Güneysu'da sel ve afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Artvin/Rize/10.30-13.45)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazan Expo Fuar Merkezi'ni ziyaret edecek, Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi KazanSummit 2021 ana oturumunda konuşacak.

(Kazan)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30) 

5 - TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini, 2020 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini, mayıs ayı katı yakıt istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

7- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) 

8- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Antalya)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo)

11- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan yelkende Alican Kaynar, Ecem Güzel, Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, Dilara Uralp, Ateş Çınar-Deniz Çınar, Onur Cavit Biriz, yüzmede Merve Tuncel, Deniz Ertan ve Ümit Can Güreş müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/09.00-14.30)

12- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/15.45)

13- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek.

(Sivas/20.00)

- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları tamamlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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