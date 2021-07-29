Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa ve Fuzuli şehirlerine ziyarette bulunacak. Bakü'ye dönecek olan Şentop, buradan İstanbul'a hareket edecek.
(Şuşa/Fuzuli/Bakü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet koordinasyon toplantılarına katılacak, Arhavi ve Güneysu'da sel ve afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.
(Artvin/Rize/10.30-13.45)
3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazan Expo Fuar Merkezi'ni ziyaret edecek, Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi KazanSummit 2021 ana oturumunda konuşacak.
(Kazan)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.
(Ankara/10.30)
5 - TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
6- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini, 2020 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini, mayıs ayı katı yakıt istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
7- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Tunus)
8- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Antalya)
9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.
(Tokyo)
11- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan yelkende Alican Kaynar, Ecem Güzel, Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, Dilara Uralp, Ateş Çınar-Deniz Çınar, Onur Cavit Biriz, yüzmede Merve Tuncel, Deniz Ertan ve Ümit Can Güreş müsabakalara çıkacak.
(Tokyo/09.00-14.30)
12- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.
(Tokyo/15.45)
13- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek.
(Sivas/20.00)
- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları tamamlanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.