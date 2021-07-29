Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa ve Fuzuli şehirlerine ziyarette bulunacak. Bakü'ye dönecek olan Şentop, buradan İstanbul'a hareket edecek.

(Şuşa/Fuzuli/Bakü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet koordinasyon toplantılarına katılacak, Arhavi ve Güneysu'da sel ve afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Artvin/Rize/10.30-13.45)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazan Expo Fuar Merkezi'ni ziyaret edecek, Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi KazanSummit 2021 ana oturumunda konuşacak.

(Kazan)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

5 - TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini, 2020 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini, mayıs ayı katı yakıt istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

7- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

8- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Antalya)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo)

11- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan yelkende Alican Kaynar, Ecem Güzel, Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, Dilara Uralp, Ateş Çınar-Deniz Çınar, Onur Cavit Biriz, yüzmede Merve Tuncel, Deniz Ertan ve Ümit Can Güreş müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/09.00-14.30)

12- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/15.45)

13- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek.

(Sivas/20.00)

- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçları tamamlanacak.