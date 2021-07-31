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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı ile önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul / 10.30-13.00)

2- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

3- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.40-13.45)

6- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizm elemelerinde sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, okçulukta klasik yay son 16 turunda Mete Gazoz, yelken finn sınıfında Alican Kaynar müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/03.30-14.00)

7- Fenerbahçe ile Alman ekip Greuther Fürth, Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor ve Medipol Başakşehir ile de Kasımpaşa, hazırlık maçlarında karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

8- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Budapeşte/16.00)

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