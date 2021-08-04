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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/16.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

6- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) 

9- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde çekiç atma finalinde Eşref Apak mücadele edecek.

(Tokyo/14.15)

10- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü İskoçya ekibi St. Johnstone ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavililer son çalışmasını ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(Trabzon/17.00/18.00)

12- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Dinamo Batum'la perşembe günü yapacakları maça ilişkin Batum Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Batum/16.30/17.00)

12- Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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