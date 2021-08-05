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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılacak. Reisi ve İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile birer görüşme de yapacak olan Şentop, daha sonra Türkiye'ye dönecek.

(Tahran) 

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu merkez, Pınarbaşı ve Cide ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kastamonu/12.30-17.40) 

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılacak.

(Tahran) 

6- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) 

7- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) 

10- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan, atletizm erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk, karatede kadınlar katada Dilara Bozan, kadınlar kumite 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan ve modern pentatlonda eskrim sıralama turunda İlke Özyüksel mücadele verecek.

(Tokyo/09.00-15.00)

11- UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

12- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Demir Grup Sivasspor deplasmanda Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla karşı karşıya gelecek; Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk edecek.

(Batum/20.00/Trabzon/20.30) 

Kaynak: Haber Kaynağı
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