Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü ile Marmaris Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odasının temsilcileriyle bir araya gelecek. (Marmaris/11.00) EKONOMİ FİNANS 1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı nakit gerçekleşmelerini duyuracak. (Ankara/17.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek. (Tunus) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Menteşe Şeyh Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak. (Muğla/13.18) 2- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek. (Tokyo) 2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir 20 kilometre yürüyüş finalinde, Eda Tuğsuz cirit atma finalinde, güreşte Süleyman Karadeniz serbest stil 97 kilo yarı finalinde, Taha Akgül serbest stil 125 kilo bronz madalya müsabakasında, karatede Ali Sofuoğlu erkekler kata bronz madalya maçında, Merve Çoban kadınlar kumite 61 kiloda, modern pentatlonda İlke Özyüksel mücadele verecek. (Tokyo/09.00-15.30) 3- Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Tesisleri’nde; Beşiktaş ile Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.00/Adana/21.00)