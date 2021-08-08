Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılacak. (Muğla/14.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. 2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor. GÜNCEL 1- Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gelişmeler izleniyor. 2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1 - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya'da kapanış seremonisiyle sona erecek. (Tokyo/14.00) 2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen 10. ayağı Styria Grand Prix'si yapılacak. (Spielberg/15.00)