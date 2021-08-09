Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00) 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. (Ankara/12.00) EKONOMİ FİNANS 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimler Akademisi World Conference on Energy Science and Technology Programı"na video konferans yöntemiyle katılacak. (Ankara/09.00) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. 2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor. (Tunus) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında özel maçta Giresunspor ile karşılaşacak. (Giresun/20.00)