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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) 

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimler Akademisi World Conference on Energy Science and Technology Programı"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

(Tunus) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında özel maçta Giresunspor ile karşılaşacak.

(Giresun/20.00) 

Kaynak: Haber Kaynağı
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