  • BIST 1.432,610
  • Altın 482,79
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anafartalar Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi açılışına, turizmcilerle koordinasyon toplantısına, Troya Müzesi'nde "İkona Takdim Töreni"ne katılacak.

- Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezi açılışına, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi Ödül Takdimi ve Aeneas Rotası Tanıtımı'na iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Çanakkale/10.00-15.00/Balıkesir/17.15-21.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Zara ve İmranlı ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Sivas/13.30-17.25)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor10 Ağustos 2021 Salı 09:18
  • Tarım ve Orman Bakanlığından, siber saldırıya ilişkin açıklama 10 Ağustos 2021 Salı 09:12
  • Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 'Anadolu' operasyonu başlatıldı10 Ağustos 2021 Salı 09:04
  • Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi10 Ağustos 2021 Salı 08:55
  • İstanbul’da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik!09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:42
  • Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar dronla havadan görüntülendi09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:40
  • Bakan Karaismailoğlu: Çine'deki yangın kontrol altına alındı09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:37
  • Bakan Dönmez: Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimine başlandı09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:00
  • AK Parti MYK'sı Başkan Erdoğan başkanlığında başladı09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:59
  • Van'da selin yol açtığı tahribat gideriliyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti