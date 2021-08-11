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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesi Esenyamaç köyünü ziyaret edecek.

(Van/14.30) 

2- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamada bulunacak.

(Ankara/16.30/18.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile ayrı ayrı görüşecek.

(İslamabad) 

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çayırlı ve Tercan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak

(Erzincan/13.10/15.30) 

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın mensupları ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) 

6- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

7- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. 

8- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

9- Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında Kuzey İrlanda'da yapılacak maçla sahibini bulacak.

(Belfast/22.00)

10- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında perşembe günü St. Johnstone'la oynayacakları maça ilişkin McDiarmid Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Perth/20.00/20.30) 

11- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolculardan Anders Trondsen, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ikinci maç öncesi Molde Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Bordo-mavili ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Molde/18.30/19.00)

12- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Ahmet Oğuz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla yapacakları ikinci maça ilişkin Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/16.15) 

13- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürlerinin çekimi yapılacak. Fikstür çekimleri Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medyadan canlı yayınlarıyla takip edilecek.

(İstanbul/14.30) 

Kaynak: Haber Kaynağı
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