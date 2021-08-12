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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayacak. Erdoğan ve el-Burhan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Burhan onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/17.00/18.00/19.00/19.30) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şahmaran Resort Otel'de kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Peynirciler Çarşısı'nı ve Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Van/11.00/14.00/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Horasan, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Erzurum/12.00-16.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti teklif sunacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Perth/21.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak; Demir Grup Sivasspor, Gürcistan'ın Dinamo Batum ekibini konuk edecek.

(Molde/19.00/Sivas/21.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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