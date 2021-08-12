Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayacak. Erdoğan ve el-Burhan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Burhan onuruna akşam yemeği verecek. (Ankara/16.30/17.00/18.00/19.00/19.30) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şahmaran Resort Otel'de kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Peynirciler Çarşısı'nı ve Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek. (Van/11.00/14.00/15.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Horasan, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak. (Erzurum/12.00-16.15) EKONOMİ FİNANS 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti teklif sunacak. (Ankara/11.30) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. (Ankara/14.00) 3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak. (Ankara/14.30) 4- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. GÜNCEL 1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. 2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşı karşıya gelecek. (Perth/21.00) 2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak; Demir Grup Sivasspor, Gürcistan'ın Dinamo Batum ekibini konuk edecek. (Molde/19.00/Sivas/21.00)