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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30) 

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesi ile Bayburt şehir merkezi ve Aydıntepe ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Gümüşhane/12.15-14.15/Bayburt/16.15-18.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve Eşref Gani yönetiminin sona ermesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.

2- BM Güvenlik Konseyi Afganistan’daki durumu görüşmek üzere acil toplanacak.

(New York)

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. 

2- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Giresunspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Malatya/19.15/Giresun/21.45) 

2- TFF 1. Lig'de ilk hafta mücadelesi Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.30) 

Kaynak: Haber Kaynağı
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