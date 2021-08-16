Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katılacak. (Ankara/13.30) 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesi ile Bayburt şehir merkezi ve Aydıntepe ilçesinde esnafı ziyaret edecek. (Gümüşhane/12.15-14.15/Bayburt/16.15-18.30) EKONOMİ FİNANS 1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve Eşref Gani yönetiminin sona ermesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor. 2- BM Güvenlik Konseyi Afganistan’daki durumu görüşmek üzere acil toplanacak. (New York) GÜNCEL 1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. 2- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. SPOR 1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Giresunspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak. (Sivas/Malatya/19.15/Giresun/21.45) 2- TFF 1. Lig'de ilk hafta mücadelesi Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla sona erecek. (Kocaeli/20.30)